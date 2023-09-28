«شوانجخه الصيني» ثالث أطول كهف بالعالم.. 410 كيلومترات ويحتوي على حفريات (صور)

قال باحثون، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن كهف شوانجخه، أطول كهف في آسيا الواقع بمقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، يبلغ طوله 409.9 كيلومتر وعمقه 912 مترا، ما يجعله ثالث أطول كهف في العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأجرى معهد الموارد الجبلية بالمقاطعة الصينية، وجمعية الكهوف بالمقاطعة، وأكثر من 30 باحثًا ومستكشفًا من الصين وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، رحلة إلى كهف شوانجخه الذي يطلق عليه اسم «متحف الكهف الكارستي الطبيعي» هذا العام، واكتشف الفريق بعض الحفريات والآثار الجيولوجية.

22 بحثًا علميًا حول الكهف منذ 1988

كما عثر الباحثون حتى الآن على 40 حفرية لباندا عملاقة، عاشت قبل 100 ألف سنة على الأقل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، ومنذ عام 1988، أجرى الباحثون والمستكشفون الدوليون 22 بحثًا علميًا حول الكهف.

من جانبه، قال قائد الفريق، رئيس معهد الموارد الجبلية، «خه وي»، إن الحفريات يمكن أن تساعد في فهم تاريخ التطور الوراثي السكاني وتطور الحجم الفردي للباندا العملاقة في أواخر العصر البليستوسيني.

وفي وقت سابق، أشار مسح على الكهف، تم إجراؤه بناء على بحث علمي دولي أجري قبل عام 2019، إلى أن طوله يبلغ 257.4 كيلومترا بعمق 665 مترا.

وأمضى الخبراء الدوليون، في ذلك الوقت 20 يومًا في استكشاف الكهف، ووصلوا إلى 100 موقع وقاموا بدراسة الموارد المائية والكتلة الحيوية الموجودة تحت الأرض في الكهف، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية.