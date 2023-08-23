من كهف تايلاند لتلفريك باكستان.. أشهر حوادث إنقاذ العالقين حول العالم

أعلن السلطات الباكستانية إنقاذ الركاب الثمانية الذين كانوا على متن تلفريك تعطل بهم، على ارتفاع قرابة 300 متر من سطح الأرض وهم 7 أطفال ومعلمهم كانوا في طريقهم للمدرسة.

ونجح رجال الإنقاذ في إخراج الركاب إلى بر الأمان عن طريق استخدام طائرة هليكوبتر وأنقذت واحدا تلو الآخر.

عملية إنقاذ التلفريك لفتت أنظار مواطني باكستان واهتمت بها وسائل الإعلام العالمية، ولم تكن عملية الإنقاذ هذه التي تشغل بال الكثيرين وسبقها عدد من عمليات الإنقاذ نرصدها لكم كما يلي:

عملية إنقاذ أطفال كهف تايلاند

تعتبر عملية إنقاذ أطفال تايلاند من أعقد عمليات الإنقاذ والتي نالت اهتمام العالم أجمع، حيث احتجزت مياه الأمطار مجموعة من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما على بعد بضعة كيلو مترات من مدخل الكهف.

وكان الفتية قد قرروا استكشاف الكهف بعد انتهاء تدريباتهم، وكانوا يريدون قضاء ساعة واحدة فقط في الكهف لكن الأمطار حاصرتهم.

وبالرغم من أن جميع الفتية يعرفون السباحة، إلا أن الأمطار أغرقت جميع الممرات المحيطة، وأن الفتية انتقلوا إلى نهاية الكهف بعد سماع صوت المياه وهي تغمر الممرات.

وظل الفريق لأيام منشغل بمحاولة حفر مخرج من الكهف باستخدام قطع الصخر، ولكن توقفوا بسبب شعورهم بالتعب والإرهاق، وكانوا يكتفوا بشرب الماء فقط.

وقادت السلطات في تايلاند جهود ضخمة وسابقت الزمن لانقاذهم قبل غمر الكهف كاملًا بالماء مما يصعب عليهم حتى استخراج رفاتهم، ولقي غواص سابق بالبحرية التايلاندية اسمه سامارن كونان، يبلغ من العمر 38 عاما، مصرعه أثناء عمله تحت الماء على وضع أنابيب الأكسجين على امتداد طريق خروجهم.

الطفل ريان في المغرب

5 أيام عاشها العالم في قلق بسبب سقوط طفل مغربي يبلغ من العمر 5 سنوات في بئر على عمق 32 مترا بمدينة شفشاون شمالي البلاد، وهي الواقعة التي أثارت تعاطف الجميع في العالم كله وليس المغرب فقط بسبب اخراج ريان جثة هامدة.

وسقط ريان في البئر في يوم 2 فبراير 2022، ووصل عمق البئر 32 مترا بالقرب من منزل أسرته، بعد جهود ضخمة للحفر للوصول لمكان ريان وإنقاذ حياته وسط متابعات من وسائل إعلام عالمية ودعوات ملايين الناس لريان بأن يخرج حي.

ومثلت واقعة الطفل ريان حالة تعاطف عالمي غير مسبوقة، ونعته الدول بشكل رسمي كما نعاه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد كبير من مشاهير العالم.