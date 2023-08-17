افتتاح أول كهف ملحي في الأقصر اليوم.. الأرضية والجدران مغطاة بـ«اليود»

تشهد محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، افتتاح أول كهف ملحي للعلاج والاسترخاء بالملح الصخري وملح الكريستال داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور كوكبة القيادات الشعبية والتنفيذية وخبراء السياحة والصحة.

السياحة العلاجية العالمية

وأوضح الكابتن علاء سعيد، مؤسس الكهف الملحي بمدينة الأقصر، أن افتتاح الكهف يأتي ضمن نمط السياحة العلاجية العالمية، لذا فإن دخول هذا النمط السياحي إلى مدينة الأقصر بجانب السياحة الثقافية يعزز فرص السياحة الوافدة لعاصمة السياحة العالمية بالأقصر.

التخلص من الشعور بالتوتر والضغوط

وأضاف أن الاستشفاء داخل كهوف الملح يعزز التخلص من الشعور بالتوتر والضغوط وتحسين الصحة العامة وتجديد الطاقة الحيوية للجسم، وتحسين درجات الطاقة الإيجابية والتخلص من الطاقة السلبية وكذلك تنشيط الدورة الدموية.

علاج الغدة الدرقية وحساسية الصدر

وتابع: يعمل كهف الملح على تخفيف الإجهاد واستخراج السموم من الجسم بطاقة اليود التفاعلية، كما يساهم في علاج الغدة الدرقية وحساسية الصدر وارتفاع ضغط الدم، والتخلص من جميع الشحنات الضارة في جسم الإنسان.

واستطرد مدير كهف الملح بالأقصر قائلا: يتكون الكهف من مادة اليود اللازمة والتي تزيل السموم وتنشط الغدة الدرقية، وهي المسؤولة عن ضبط عمليات كثيرة بالجسم؛ منها ضبط معدل ارتفاع ضغط الدم وتحسين المزاج وتخفيف التوتر.

طريقة العلاج داخل الكهف الملحي

وتتمثل طريقة العلاج عن إدخال الراغبين إلى الكهف المفروش أرضيته بالملح الصخري المستخرج من البحر المتوسط والمشبع باليود، كما يجرى تزويد الجدران والأسقف بالملح الصخري، مع غلق الأبواب وتشغيل جهاز التكييف والشفاطات لتزويد الغرفة بالهواء والتخلص من ثاني أكسيد الكربون ويجلس المريض على مقعده الطبي لمدة حوالي 45 دقيقة.