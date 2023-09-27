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محمود مسلم ورامي رضوان ومحمد سعيد محفوظ يقدمون واجب العزاء في المخرج أحمد النحاس

كتب:

أحمد حسين صوان
11:23 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الدكتور محمود مسلم

الدكتور محمود مسلم

وصل الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع الصحف في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إلى مسجد المشير طنطاوي، بالقاهرة الجديدة، قبل قليل، حيث يُقام عزاء المخرج أحمد النحاس.

وبدأ توافد عدد من الإعلاميين، إلى مسجد المشير، لتقديم واجب العزاء، حيث كانت نهى النحاس، في استقبال المُعزيين، منهم رامي رضوان، شريف فؤاد، محمد سعيد محفوظ، وآخرين.

يذكر أنّ أحمد النحاس مخرج وكاتب سيناريو مصري، ولد عام 1950، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما في عام 1977، وبدأ النحاس مشواره كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين أثناء فترة الدراسة بالمعهد منذ العام 1975، ومنهم كمال الشيخ وأحمد فؤاد ومحمد راضي.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.