هبوط في أسعار الذهب اليوم 27-9-2023.. عيار 21 بكام؟
كتب:
محمد سيف
10:59 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
أسعار الذهب
أعلنت الشعبة العامة للذهب، منذ قليل، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-9-2023 محققًا تراجع 13 جنيهًا، مقارنة بأسعار اليوم في بداية التعاملات الصباحية.
«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-9-2023 في محلات الصاغة يضاف عليها المصنعية وهي كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 21
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 2197 جينها للشراء.
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2511 جنيها.
أسعار الذهب في مصر
- سعر جرام الذهب عيار 18، يسجل 1883 جنيها.
- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم، 1465 جنيها.
- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12، يسجل 1255 جنيها.
- سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يبلغ 17576 جنيها،
- أما سعر الأونصة وصل إلى 1876 جنيها.