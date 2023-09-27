هبوط في أسعار الذهب اليوم 27-9-2023.. عيار 21 بكام؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب، منذ قليل، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-9-2023 محققًا تراجع 13 جنيهًا، مقارنة بأسعار اليوم في بداية التعاملات الصباحية.

«الوطن» ترصد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-9-2023 في محلات الصاغة يضاف عليها المصنعية وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 2197 جينها للشراء.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2511 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 18، يسجل 1883 جنيها.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم، 1465 جنيها.

- وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12، يسجل 1255 جنيها.

- سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يبلغ 17576 جنيها،

- أما سعر الأونصة وصل إلى 1876 جنيها.