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خريطة قطع المياه عن بعض المناطق في قنا غدا.. اعرف المواعيد

كتب:

رجب آدم
11:28 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
قطع المياه غدا

قطع المياه غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، عن قطع مياه الشرب عن قرية في مركز قفط جنوب محافظة قنا، جراء تغير مسار خط المياه.

سبب قطع المياه 

وقالت الشركة في بيان صحفي «نظراً لأعمال تغيير مسار خط متعارض مع خط المياه الجديد المغذي للمنطقة الصناعية بمركز قفط».

مواعيد قطع المياه 

وتابعت في البيان الصحفي، سوف يتم قطع المياه غدا الخميس 28/9 عن مركز قفط من الساعة 4 عصرا حتى 8 مساءا، وعن قرية البارود فقط من الساعة 4 عصرا حتى 12بعد منتصف الليل.

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.

 

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