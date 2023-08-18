لمدة 3 أيام.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع مياه الشرب عن قرية ساقية موسى التابعة لمجلس قروى أتليدم بمركز أبوقرقاص.

قطع مياه الشرب في أبوقرقاص

وأفاد بيان نشرته الصفحة الرسمية في محافظة المنيا، إنه سيتم قطع مياه الشرب لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الجمعة18 أغسطس حتى الأحد 20 من نفس الشهر، بسبب ارتفاع المياه الجوفية بالمنازل وجاري المتابعة لحل المشكلة وإعادة توصيل المياه.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رئيس مدينة ومركز أبوقرقاص، بالدفع بسيارات نقل المياه لمنازل قرية ساقية موسى المتضررة من الانقطاع.

وناشدت شركة المياه في محافظة المنيا الأهالي وأصحاب المخابز والمؤسسات والمصالح الحكومية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

أرقام التواصل مع شركة المياه

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا أرقامًا للتواصل ولتلقي أي شكاوى أو استفسارات بشأن انقطاع المياه وهي الخط الساخن 125، واتس آب 01271269587- والهواتف رقمي 01271196196- 01050509013.