قطع مياه الشرب في 3 محافظات بالصعيد والدلتا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أكدت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا وأسوان والقليوبية، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، للقيام بأعمال الصيانة.

مواعيد قطع المياه في القليوبية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينه بنها، اعتباراً من الساعة التاسعه مساء اليوم الأربعاء حتى الخامسة فجرا، لاستكمال أعمال تطهير محطة معالجة الصرف الصحي في بنها.

سبب قطع المياه في قنا

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا، انقطاع المياه عن مدينة فرشوط وقرية الكوم الأحمر وقرية رفاعة وقرية سيسبان وقرية رسلان وقرية نجوع غانم وقرية الدهسة وقرية القبيبة، لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم حتى الحادية عشرة من صباح غد الخميس، للقيام بأعمال ترحيل وربط خطوط مياه الشرب المتعارضة مع الكوبري العلوي بمدينة فرشوط أمام البنك الأهلي.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين انتهاء الأعمال، وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن «125».

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في أسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان قطع المياه عن مناطق «طريق النفق، وأرض الجميلي، والحصايا، وأطلس، وفندق توليب في مدخل مدينة أسوان، والجزيرة، وصالح حرب، والكسارة، والسيل الجديد، والسيل الريفي، وعباس فريد، وأرض الشوك، والشيخ هارون، وعزبة الحدود، والشادر القديم»، وضعف الضخ في مناطق وسط البلد والحكروب، اعتبارا من مساء يوم الجمعة المقبل أول شهر سبتمبر المقبل، في تمام العاشرة مساءا حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن سبب انقطاع المياه هو قيام الشركة بأعمال فنية تهدف لتحسين خدمة مياه الشرب بمدينة أسوان، مناشدة المواطنين بتلك المناطق والجهات الخدمية، وتدبير احتياجاتها من المياه خلال تلك الفترة.