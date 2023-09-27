أمانة المجالس المحلية بـ«مستقبل وطن» تعقد اجتماعا لمناقشة ملفات مهمة

عقدت أمانة المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد صبري أمين أمانة المجالس المحلية، اجتماعا بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية والأمناء بالمحافظات.

حزب مستقبل وطن

وناقش الاجتماع عددا من الملفات الخاصة بأمانة المجالس المحلية، والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقبل، كما تضمن تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية، في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي.

المجالس المحلية

أكد المهندس أحمد صبري، الدعم الكامل والوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية للمحافظات.

كما جرى مناقشة مقترحات الأعضاء، بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي والمحافظات، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة المجالس المحلية خلال الفترة المقبلة.