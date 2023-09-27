ندوات أدبية وثقافية في معرض الكتاب بدمهنور غدا

يواصل معرض دمنهور الدولي للكتاب في دورته السادسة فعالياته، إذ يتضمن برنامج غدا ثالث أيام المعرض، عقد ندوة بعنوان «أكتوبر والجمهورية الجديدة»، يحاضر فيها اللواء عادل العمدة»، وذلك فى تمام الساعه 12 ظهرا.

ويقدم نادى أدب شبراخيت فقرة مفتوحة للمواهب، ويدير اللقاء سعيد الصباغ، الساعة 1 ظهرا بقاعة المؤتمرات، بالإضافة إلى مناقشة بعنوان «الثقافة المصرية.. الهوية والجذور».

فعاليات معرض دمنهور السادس للكتاب

كما سيجري عقد ورشة تمثيل بعنوان «يلا نمثل» لمحمد البياع الساعة 6 مساء بالمسرح الروماني، وتتضمن فعاليات اليوم الثالث، قراءات سردية يحاضر فيها كل «محمد اللبودى، محمود القلينى، محمد السنباطى، عمرو الرديني، محمد رجب عباس»، ويدير اللقاء كمال اللهيب، في تمام الساعة 6 مساء بقاعة المؤتمرات، بالإضافة الى ورشة حكى للحكواتي هيثم شكري الساعة 7 مساء بالمسرح الروماني.

ختام فعاليات معرض دمنهور غدا

وتختتم فعاليات اليوم، بلقاء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز الساعة 8 مساء بقاعة المؤتمرات، وعرض فني لفرقة كورال أطفال كفر الدوار الساعة 8 مساء بالمسرح الروماني.