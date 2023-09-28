شروط ومواعيد الالتحاق بوظائف شركة الصرف الصحي للمقيمين بالقاهرة الكبرى

أعلنت شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد من حملة المؤهلات المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية.

أوضحت الشركة في بيان لها، أن الوظائف المتاحة للعمل بشركة القاهرة للصرف الصحي بعقد مؤقت كالتالي: مهندس مشروعات تخصص مدني.

مهندس صيانة ميكانيكية تخصص ميكانيكا

مهندس شبكات اتصالات تخصص اتصالات

مهندس صيانة كهربية تخصص كهرباء قوي

فنى میكانیكا کهرباء تشغیل صرف وسلامة وصحة مهنية وصيانة حاسبات وأمين مخزن مؤهل فني مناسب حارس أمن بالسلاح مؤهل فني مناسب ممرضين مؤهل دبلوم تمريض.

شروط وظائف الصرف الصحي بالقاهرة

أوضح بيان الشركة أن شروط الوظائف المتاحة كالتالي :

- أن يكون المتقدم من المقيمين القاهره الكبرى وسيتم استبعاد أي طلب خارج نطاق القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية.

- يتم إثبات السكن بإيصال كهرباء أو مياه أو غاز بطاقة سارية من عام على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 25 سنة في تاريخ الإعلان.

- تحديد الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- اجتياز الاختبارات المقررة تحريري وعملى ومقابلة شخصيه

- اجتياز الكشف الطبي

- العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة لجميع مواقع ومحطات وقطاعات التشغيل والصيانه .

.. سيتم العمل بنظام العقود المؤقته .

- ممنوع منعاً باتاً النقل من الشركة قبل مرور خمس أعوام .

تعليمات التقديم لوظائف الصرف الصحي بالقاهرة

أوضحت الشركة في بيانها أن تعليمات التقديم لوظائف الصرف الصحي بالقاهرة كالتالي :

- يتم سحب ملف التقديم بدءا من يوم 30 سبتمبر الجاري وحتى السبت الموافق 7 اكتوبر من مقر مراقبة صيانة غرب القاهرة ش رمسيس بجانب نزلة كوبري اكتوبر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ببطاقة الرقم القومى للمرشح.

- يتم تقديم الملف شامل كود التقديم للوظائف المعلنة بنفس مقر سحب الملف من الأحد الموافق 8 أكتوبر إلى 15 أكتوبر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ولن يلتفت إلى الطلبات قبل أو بعد المدة المحددة للتقديم.

- لا يجوز ذكر أكثر من وظيفة في ملف التقديم ولن يلتفت لأى ملف يشمل أكثر من وظيفة.

- يتم إرفاق صورة من شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل الدراسي الموقف من التجنيد وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة رخصة القيادة للسائقين، و2 صورة شخصية يتم متابعة الإعلان عن مواعيد ومكان الاختبارات للمستوفين للشروط على الموقع الرسمي الالكتروني للشركة من هنا www.ncsdc.com.eg.