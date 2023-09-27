عاجل| استبعاد الزمالك رسميا من بطولة السوبر المصري

أعلن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن موقف نادي الزمالك من المشاركة في مسابقة سوبر الأبطال خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تقام في ديسمبر المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

اتحاد الكرة يعلن استبعاد الزمالك من بطولة السوبر المصري

وأكد وليد العطار في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن نادي الزمالك لن يشارك في بطولة سوبر الأبطال في الإمارات، بسبب انسحابه من النسخة الماضية، وتوقيع غرامة مالية عليه بقيمة 500 ألف جنيه خلال الفترة القادمة، وسيكون فيوتشر أو نادي إنبي هم الأقرب للمشاركة في النسخة الجديدة.

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