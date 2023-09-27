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مذيعة مصرية تقاضي نيشان بتهمة الإساءة لها في منتدى دبي للإعلام

كتب:

أحمد حسين صوان
10:54 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
نيشان

نيشان

أعلنت المُذيعة ياسمين عز مقاضاة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة الإساءة لها، على خلفية تغيبها عن حضور جلسة «الإعلام والتريند»، ضمن فعاليات منتدى دبي للإعلام، أمس الثلاثاء.

وكتبت ياسمين عز، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر، والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى، وبناءً عليه، لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقًا وقانونًا».

وأضافت: «سأوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبى، ثقة مني في قضائها الشامخ والعادل، وتعزيزًا لدور القانون في ردع كل من تسول له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم بدون وجه حق، وليعلم الجميع أنني لا أنحدر لرد الإساءة بالإساءة وإنما أترك الأمر للجهات المعنية».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.