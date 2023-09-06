«الأعلى للجامعات الخاصة»: لا صحة لتعديل المصاريف الدراسية بعد إعلانها

أكّد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية واللجنة العليا للتنسيق، أنَّ جميع المصاريف الدراسية للعام الجامعي الجديد كما هي دون تغيير، بعد أن تمّ إعلانها قبل أعمال التنسيق وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، نافيًا ما يتمّ ترديده عن تحريك قيمة المصاريف للكليات خلال الفترة الحالية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأضاف عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك أماكن شاغرة بالعديد من الكليات لطلاب الدور الثاني من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023، سواء بعدد من كليات القطاع الطبي أو الهندسي أو النظري، منوهاً إلى أنَّه لم يتم تخفيض الحد الأدنى للقبول مرة ثانية للكليات خاصة النظري، وأن الحدود الدنيا الأخيرة يتم العمل بها واستقبال الطلاب دون أي مشكلات.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح «الغر» أنَّ الحدود الدنيا لكليات تقبل من 53% علمي وأدبي في الجامعات الأهلية والخاصة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات تقبل من 53% علمي وأدبي

- علوم سينمائية: 53%.

ـ كليات الإعلام: 53%.

ـ الحقوق: 53%.

ـ التمريض: 53%.

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.

ـ كليات الآثار: 53%.

الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.

ـ التربية: 53%.

ـ السياحة والفنادق: 53%.

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%.