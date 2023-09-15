22 إجراء قبل العام الدراسي بينها عدم حرمان الطلاب بسبب المصاريف

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مع مديرية التعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية بالعاصمة استعدادات المحافظة لبدء العام الدارسي الجديد 2023-2024.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات والتعليمات ضمن استعدادات العام الدراسي ومنها ما يلي:

- المرور على المدارس لمتابعة الاستعدادات النهائية مع كتابة تقرير بأعمال الصيانة بالمدارس.

- رصد المشكلات الموجودة والعمل على مواجهتها قبل انطلاق العام الدراسي.

- العمل على توفير الزي المدرسى من خلال الوحدة المنتجة بأسعار مخفضة للتخفيف على أولياء الأمور.

- رصد أي عقبات تواجه العملية التعليمية ومتابعة سلوك الطلاب.

- بحث مشكلات المعلمين والعمل على حلها.

- التفاعل مع أولياء الأمور ولو مرة على الأقل كل أسبوع.

- التشديد على أن المعلم قدوة أمام الطلاب من أخلاق وسلوكيات ايجابية،والتأكيد على الاحترام بين المعلم والطالب

- نشر بوسترات توعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس.

رفع الإشغالات والتركيز على أعمال النظافة

- التنسيق بين مديرية التعليم بالقاهرة ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس.

- تأكيد دور مديري الإدارات والمدارس في النطافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوار المدارس وزيادة المساحات الخضراء داخل وخارج المدارس.

- غلق أي فتحات بأعمدة الكهرباء بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ.

- تطهير خزانات المياه أعلى المدارس.

- متابعة خطوات الدفاع المدني في المدارس من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة.

- سد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد بالمدارس.

- تكثيف إجراء دورات تدريبية للمعلمين لكي يتم تحقيق السياسة التعليمية الجديدة لمصر.

- دعم الأنشطة التربوية وتنمية مواهب الطلاب في الأنشطة، خلال العام الدراسي لجذب الطلاب للمدارس.

- تواصل المدرسة مع ولي الأمر تجنبًا للوقوع في مشكلات وخلافات خلال العام الدراسي.

- عدم حرمان طالب من الانتطام في الدراسة بسبب المصروفات.

- منع استخدام الضرب نهائيًا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور في حالة وجود تجاوز.

- توفير الكتب المدرسية وتأكيد تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي.

2.5 مليون طالب في القاهرة

- محافظة القاهرة تضم 5812 مدرسة تشمل 60910 فصول بينها 2807 مدارس حكومية، و2006 مدرسة خاصة.

- أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة في القاهرة.

شهد اللقاء المهندس حازم الأشموني السكرتير العام لمحافظة القاهرة، اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد، أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم، منيرة أسامة مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني ومديري عموم الإدارت التعليمية؛ لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ومتابعة تعليمات الوزارة.