المصاريف والأوراق المطلوبة للتقديم في «دار علوم الفيوم»

تستعد كلية دار العلوم جامعة الفيوم، لبدء عقد الاختبارات الشخصية للطلاب والطالبات الجدد والذي يعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للقبول بالكلية، كما تبدأ في تلقي المصاريف والأوراق المطلوبة من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها المرشحين لها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2023/ 2024.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن المصاريف والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية دار العلوم جامعة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الأوراق المطلوبة لكلية دار العلوم جامعة الفيوم

وحددت كلية دار العلوم جامعة الفيوم، الأوراق المطلوبة للالتحاق بها والتي تمثلت في الآتي:

أصل شهادة الثانوية العامة وصورتان منها.

6 صور شخصية حديثة للطالب أو الطالبة شريطة أن تكون خلفيتها بيضاء.بطاقة الترشيح وصورتين منها.

أصل شهادة الميلاد مميكنة «كومبيوتر» متضمنة الرقم الثلاثي للطلاب الذكور وصورتين منها.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

نموذج 2 جند للذكور + نموذج 6 جند للطلاب مواليد عام 2003 وما قبلها.

حافظة أوراق بلاستيكية.

فيزا بها رصيد لدفع المصروفات.

كم تكلفة الدراسة في كلية دار العلوم؟

وفيما يخص مصاريف كلية دار العلوم جامعة الفيوم فإنّها تبلغ نحو 655 جنيهًا لطلاب "انتظام"، بينما تبلغ نحو 945 جنيهًا لطلاب «انتساب» في العام الدراسي الواحد.

أقسام كلية دار العلوم

وتعرف كلية دار العلوم وأقسامها بكونها مميزة في دراستها حيث تضم الأقسام الآتية:

قسم النحو والصرف والعروض.

قسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية.

قسم الدراسات الأدبية.

قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن.

قسم الشريعة الإسلامية.

قسم الفلسفة الإسلامية.

قسم التاريخ والحضارة الإسلامية.

وظائف خريجي كلية دار العلوم

وتتميز وظائف خريجي كلية دار العلوم بتنوعها، حيث يستطيعون العمل في مجالات تدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية في المدارس بمختلف مراحلها، بالإضافة إلى مجالات الإعلام، ووزارة الثقافة.

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية وتمنح كلية دار العلوم جامعة الفيوم، طلابها العديد من الدرجات العلمية أبرزها:

درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

درجة الماجيستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.

درجة الدكتوراة في اللغة أو في العلوم الإسلامية.