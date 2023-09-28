سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 28-9-2023

استقر سعر اليورو اليوم الخميس 28-9- 2023، إذ سجلت العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري 32.53 جنيه للشراء، و32.69 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وترصد «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 28-9-2023 أمام الجنيه المصري عند 32.53 جنيه للشراء، وسجل 32.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 32.79 جنيه للشراء، وسجل 32.94 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم 32.53 جنيه للشراء، وسجل 32.69 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 28-9-2023 نحو 32.69 جنيه للشراء، وسجل 32.80 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو اليوم الخميس 28-9-2023، نحو 32.64 جنيه للشراء، وسجل 32.79 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم الخميس 28-9-2023، نحو 32.69 جنيه للشراء، وسجل 32.79 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.