سعر اليورو اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك.. «اعرف بكام»

سجلت أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 26-9- 2023، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه خلال بداية التعاملات اليومية في مختلف البنوك، إذ سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.53 جنيه للشراء، وسجل 32.69 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند 32.53 جنيه للشراء، وسجل 32.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 32.79 جنيه للشراء، وسجل 32.94 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم 32.53 جنيه للشراء، وسجل 32.69 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 32.69 جنيه للشراء، وسجل 32.80 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 32.64 جنيه للشراء، وسجل 32.79 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 32.69 جنيه للشراء، وسجل 32.79 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.