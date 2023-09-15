استقرار أسعار صرف اليورو في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار اليورو اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري مبلغ 32.77 جنيه للشراء، و33.17 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر. وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم 33.09 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 32.77 جنيه للشراء، كما سجل 33.17 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 32.77 جنيه للشراء، و33.17 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 32.88 جنيه للشراء، و33.28 جنيه للبيع وفقا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.10 جنيه للشراء، و33.27 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.16 جنيه للشراء، و33.27 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.