تحالف الأحزاب المصرية يناقش خطة دعمه للرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، يجتمعون مساء السبت المقبل بمقر حزب إرادة جيل، لبحث خطة التحرك خلال مراحل انتخابات رئاسة الجمهورية.

تحالف الأحزاب المصرية

قال الكاتب الصحفي محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم التحالف، إن رؤساء أحزاب التحالف سيناقشون وضع خارطة طريق لمراحل انتخابات الرئاسة منذ الآن، وهي مرحلة إعداد التوكيلات وحتى مرحلة بدء الدعاية الانتخابية.

أحزاب تحالف الأحزاب المصرية

وقال إن 42 رئيس حزب من رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية، وقعوا على توكيلات لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقدمتهم رؤساء أحزاب إرادة جيل والمصريين ومصر بلدي والناصري والحركة الوطنية والشعب الديمقراطي والأحرار الاشتراكيين والريادة ومصر العربي الاشتراكي وحقوق الإنسان والمواطنة وصوت مصر والسادات الديمقراطي ومصرالمستقبل والدستوريين الأحرار والغد الجديد وصوت مصر.

وأشار «نفادي» إلى أن الاجتماع سيوجه رسالة تهئنة للرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، موضحا أن جميع ممثلي الصحافة والإعلام مدعوون لحضور ومتابعة هذا الاجتماع المهم لتحالف الأحزاب المصرية.