المخرج كريستوفر نولان: أتعرض للانتقاد من أطفالي.. والسبب التكنولوجيا

قال المخرج البريطاني الأمريكي كريستوفر نولان، إنه يتعرض للانتقاد من أطفاله ‏بسبب مدى نفوره من التكنولوجيا في حياته العملية، مشيرا إلى استخدامه هاتفًا قابلاً للطي بدلاً من الهاتف الذكي.

وأشارت قناة «سي إن بي سي عربية»، إلى أن نولان، مولع بفعل الأشياء بالطريقة القديمة،‏ وفي وقت سابق، وصف كريستوفر نفسه، بأنه يسهل تشتيت انتباهه.‏

نولان يتجنب التأثيرات الناتجة عن الحواسب في أفلامه

واشتهر المخرج كريستوفر نولان، مخرج أفلام «Oppenheimer» و«Memento» و«Tenet» و«Dunkirk» و«The Dark Knight»، و«Interstellar» و«Inception» بتجنب التأثيرات الناتجة عن الحواسب في أعماله السينمائية، ‏عندما يكون ذلك ممكنًا، مفضلا التقاط كل الأحداث بالكاميرا.

وقال المخرج كريستوفر نولان، في مقابلة مع مجلة «هوليوود ريبورتر» الأمريكية، إنه اختار عدم ‏‏الانخراط كثيرًا في التكنولوجيا من أجل الحفاظ على التركيز، مضيفا أنه إذا كان ينشئ المواد الخاصة به ‏وكتابة النصوص الخاصة به فلن يكون البقاء على الهاتف الذكي طوال اليوم مفيدًا ‏جدًا بالنسبة له.‏

الاعتماد على جهاز حاسب آلي غير متصل بالإنترنت

ويعتمد المخرج كريستوفر نولان على جهاز حاسب آلي غير متصل بالإنترنت عند كتابة نصوصه الفنية، كما يفضل تسليم نصوص الفيلم للممثلين يداً بيد بدلاً من إرسالها عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق، قال المرج كريستوفر نولان، إنه يهتم بالجانب النفسي للشخصيات لأنه لا يؤمن بأن الشخصيات التي تظهر على الشاشة يجب أن تكون مسطّحة، مضيفا في مقابلة، أنه لا يوجد في الواقع شخصية ببعدين، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».