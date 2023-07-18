كريستوفر نولان: لن أقدم أفلامًا لأبطال خارقين بعد ثلاثية «The Dark Knight»

كشف المخرج كريستوفر نولان، أنه لن يقدم أي عمل عن بطل خارق بعد ثلاثية «The Dark Knight»، الذي قام ببطولته النجم كريستيان بيل في دور «باتمان»، وذلك بعد سؤاله إذا كان سيصنع فيلما عن بطل خارق آخر بعد أفلام «باتمان»، خلال لقاء مع هوجو ترافرز عبر برنامجه المذاع على «يوتيوب».

قال «نولان» أيضًا إنه لن يصنع مسلسلًا تلفزيونيًا مطلقًا، وعبر عن رغبته في صنع فيلم من أفلام حرب النجوم، حيث إنه يخطط لمواصلة صناعة الأفلام خلال الـ10 سنوات المقبلة، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

كريستيان بيل: لن ألعب دور«باتمان» مرة أخرى ما لم يكن «نولان» هو المخرج

بدأت ثلاثية «The Dark Knight» في عام 2005، وجرى تقديم الجزء الثاني في عام 2008، وأُطلق الجزء الثالث بعنوان «The Dark Knight Rises» في عام 2012، وقال كريستيان بيل في وقت سابق، إنه لن يلعب دور «باتمان» مرة أخرى ما لم يكن «نولان» هو المخرج.

وينتظر الجمهور عرض أحدث أفلام كريستوفر نولان «Oppenheimer» بطولة كيليان مورفي في دور جي روبرت أوبنهايمر، الفيزيائي النظري الذي لعب دورًا رئيسيًا في تطوير الأسلحة النووية الأولى المستخدمة في الحرب العالمية الثانية.