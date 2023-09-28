بين فسخ العقد والقرار التاريخي.. بدر بانون يثير جدلا واسعا في المغرب

أثار لاعب الأهلي السابق وقطر القطري جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما أكد عودته إلى نادي الرجاء المغربي، من بوابة مجلس الإدارة، رغم عدم اعتزال اللعب في موقف غير مألوف.

بدر بانون يثير جدلا واسعا بعد إعلان عودته إلى الرجاء المغربي

«الرجاء يحتاج لنا جميعا»، بهذه الكلمات كشف بدر بانون عن انخراطه بنادي الرجاء المغربي، أي عودته كعضو مجلس إدارة، رغم استمرار عقده مع قطر القطري.

قرار بدر بانون، الذي اعتبرته جماهير الرجاء «تاريخيا»، أثار جدلا كبيرا، تحديدا بعد تصريحات وكيل اللاعب كريم البلق، جعل الجميع يتساءل عن حقيقة الأمر.

هل يفسخ بدر بانون عقده مع قطر القطري من أجل العودة إلى الرجاء من بوابة مجلس الإدارة؟

كريم البلق، وكيل بدر بانون، أكد أن لاعب الأهلي السابق لن يرحل عن قطر القطري، في ظل تبقي موسمين في عقده، فضلا عن ظهوره بمستوى مميز رفقة فريقه.

جماهير الرجاء التي أشادت بقرار بانون، الذي بات ثاني لاعب في تاريخ النادي يعلن انضمامه لمجلس الإدارة رغم استمراره في الملاعب، بعد عصام الراقي لاعب الفريق السابق، اعتبرت ما فعله بانون، أمرا نادرا في ملاعب الساحرة المستديرة.

لم يوضح بانون بعد تصريحات وكيل أعماله قراره النهائي بعد البيان الذي أعلن خلاله عودته إلى نادي الرجاء الذي وصفه بـ«القلب والعشق»، فهل يفسخ اللاعب عقده مع قطر القطري أم يذهب القرار التاريخي طي النسيان؟