كيف كان ظهور الأهلي والزمالك في الموسم الجديد؟.. تألق ودموع وأزمة كبرى

لم يمر ظهور الأهلي والزمالك في الموسم الكروي الجديد، والذي كانت تترقبه جماهير القطبين على مدار الأشهر الماضية مرور الكرام، حيث سجل مشاهد مثيرة للفريقين الأبرز على مستوى قارة إفريقيا.

مشاهد من مباراة الأهلي والمصري في أول ظهور للفريق بالموسم المحلي

البداية كانت مع الأهلي، الذي افتتح حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز برباعية في مرمى المصري البورسعيدي، في لقاء وثّق العديد من اللحظات السعيدة لجماهير القلعة الحمراء.

البداية كانت مع الظهور الأول لصفقات الأهلي، الثلاثي إمام عاشور ورضا سليم وأنتوني موديست، حيث قدم الثنائي الأول أوراق اعتمادهما لجماهير القلعة الحمراء من خلال ظهور الأول بمستوى متميز في وسط الملعب، بينما افتتح اللاعب المغربي أولى أهدافه بقميص نادي القرن الأفريقي.

ولم يظهر موديست مهاجم بروسيا دورتموند السابق بالمستوى المنتظر، حيث منحته الجماهير عذرا بعدم اندماجه مع الفريق، حيث لم ينضم لتدريبات الفريق سوى قبل أيام من مواجهة الفريق البورسعيدي.

مباراة الأهلي الأولى أيضا سجلت عودة كريم فؤاد نجم الفريق، الذي غاب عن المشاركة على مدار الموسم الماضي، بسبب خضوعه لجراحة الصليبي.

ومن حالة الرضا لدى جماهير الأهلي عن ظهوره الأول في الدوري، كانت الأزمات تنتظر الزمالك بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الأولى بهدفين لمثلهما.

شكوى ودموع واحتفال مثير للجدل في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

مباراة المقاولون العرب في الجولة الثانية شهدت العديد من الأحداث المثيرة، والتي انتهت بتقديم الزمالك شكوى ضد حكم اللقاء ضد أمين عمر حكم المباراة، والمطالبة بإعادتها، فماذا حدث؟.

شكوى الزمالك وجهت أصابع الاتهام إلى حكم اللقاء، بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق في الشوط الثاني، وهو ما أوضحه «الفيديو» الذي أظهر لأول مرة حديث الحكم مع غرفة الـ«VAR»، بحسب شكوى الفريق الأبيض.

كان اعتراض الزمالك الثاني، على استمرار اللعب للدقيقة التاسعة بعد الـ90، رغم احتساب الحكم 8 دقائق فقط وقت بدل ضائع، وهي الدقيقة التي سجل خلالها المقاولون هدف التعادل القاتل في مرمى الفارس الأبيض، ليفقده ثاني نقطتين هذا الموسم.

دموع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، كانت أيضا حديث الساعة بعد انتهاء المباراة، بعدما ظهر وهو يبكي عقب إلغاء هدف لفريقه في الشوط الأول من عمر المباراة.

احتفال أحمد علاء لاعب المقاولون العرب، أيضا، كان له مكان في تصدر محركات البحث عقب المباراة مباشرةً، بعدما قام شقيق محمود علاء لاعب الزمالك السابق، بالاحتفال بإشارة النسر، عقب تسجيل هدف التعادل القاتل في شباك محمد صبحي.

ويبدو أن موسم 2023 - 2024، سيشهد منافسة ساخنة بين القطبين، والتي ظهرت في مشاهد ظهور الأهلي والزمالك في أول مبارياتهما بالموسم الجديد.