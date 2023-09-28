أحد أبطال أكتوبر يكشف رحلة علاجه بعد إصابته في معركة «أبوعطوة»: افتكرت إني هموت

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إنه احتمى في مقابر أبو عطوة بعد إصابته، وكان يظن بأنه سيدفن فيها، معقبًا: «بعدها بنصف ساعة وجدت مجموعة من زملائي بالقوات المصرية تحملني، ومن ثم وضعوني في سيارة عدّت بي من خلال معسكر المنطقة الطبية أو المعسكر الميداني بالإسماعيلية».

«أبو العباس»: تم إسعافي ونقلي بسيارة إسعاف إلى الزقازيق

وأضاف العريف أبو العباس، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم عمل الاسعافات الأولية له، ومن بعدها انتقلت به سيارة الإسعاف إلى «الزقازيق»: «وصلنا إلى الزقازيق، فأخذونا منها بقطارات إلى محطة مصر في رمسيس، ومن ثم نقلوني إلى مستشفى المقطم للتأمين الصحي لتلقي علاجي بها».

علاجي استغرق شهرا ونصف

وتابع أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر، «استمرت فترة علاجي شهر ونصف ومن ثم عدت مرة أخرى إلى سيناء في ديسمبر 1973م، في فترة وقف إطلاق النار، ولم يكن يوجد هناك أي اعتداءات».