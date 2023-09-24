اللواء محمد زكي الألفي: بناء حائط الصواريخ في حرب أكتوبر كان ملحمة عظيمة

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن هناك فرقا بين التأمين والحماية في الحرب، التأمين هو صد هجوم العدو، والحماية هي خروج الطيران لمواجهة العدو ومنعه من الهجوم.

بناء حائط الصواريخ كان ملحمة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن بناء حائط الصواريخ كان ملحمة، وكانت السرايا تحمي القواعد أثناء بنائها، وتلقت هذه القواعد غارات كثيفة وأصيب العديد من المدنيين العاملين في هذه القواعد.

وذكر أن عبور قناة السويس كان اقتحاما وليس عبورا، لأن الجيش تخطى عوائق عديدة، مثل المانع المائي، والساتر الترابي بارتفاع 20 مترا وبزاوية ميل 45 درجة، وتواجه بعدها نقاط حصينة يراقب منها العدو ويطلق نيرانا مؤثرة، وخلفها دبابات تتحرك بشكل معين لمنع أي اقتحام، مع وجود النابالم المشتعل على سطح القناة، وبالتالي كان هذا اقتحاما لهذه الموانع.