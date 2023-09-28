زعيم كوريا الشمالية: نحتاج لتعزيز العلاقات مع الدول المعارضة لهيمنة أمريكا

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إن بلاده بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع الدول التي تعارض استراتيجية الهيمنة للولايات المتحدة والغرب، مشيرا بمؤتمر «مجلس الشعب الأعلى»، إلى مواصلة تطوير التضامن مع هذه الدول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية

وتعمل كوريا الشمالية على تطوير أسلحة نووية لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية نقلا عن أحد المتحدثين في مؤتمر «مجلس الشعب الأعلى».

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية المركزية الرسمية عن المتحدث قوله، إن بلاده باعتبارها دولة نووية مسؤولة، تعمل بسرعة على تطوير الأسلحة النووية لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة وعلى هذا الكوكب، مضيفا أن هدف القوات المسلحة هو حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.