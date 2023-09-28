العريف أبو العباس: السادات كان بطلا في اتخاذ قراري بدء الحرب ووقف إطلاق النار

قال العريف عباس محمد أبو العباس، أحد أبطال معركة أبو عطوة في حرب أكتوبر عام 1973، إن الرئيس أنور السادات كان بطل حرب في اتخاذ قراري الحرب ووقف إطلاق النار، وأنه اتخذ القرار الثاني عندما كان هناك ضغط من قبل أمريكا لوقف إطلاق النار، لكنه كان صائبا أيضًا بالنسبة للمقاتلين المصريين على الأرض.

الرئيس أنور السادات بطل حرب في اتخاذ القرارين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إن الطيران الإسرائيلي كان يضرب منطقة الجنانين بالإسماعيلية بشكل عشوائي، لكن بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، أصبحت المنطقة خالية «كنا في غاية السعادة».

وأشار إلى أن زميله كان يساعده وطلب منه أن يتركه ووقتها قابل اللواء حامد محمد الشعراوي، والذي أصبح قائد حرس الرئيس مبارك، وأبلغه أن قائد السرية استشهد والدبابات جرى تفجيرها وذهب هو لمقابر أبوعطوة ونام وقال وقتها لنفسه «لو السر الإلهي خرج اندفن فيها»، قبل أن تعثر عليه القوات وتنقله للمستشفى بعد نصف ساعة.