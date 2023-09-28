إصابات جراء انفجار قوي في مستودع قرب مطار طشقند بأوزباكستان

أعلنت وسائل إعلام أوزبكية، دوى انفجار قوي في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند في وقت مبكر من اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع مصابين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوزبكستان أكبر جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق من حيث عدد السكان في آسيا الوسطى، وتشيع الحرائق بها بسبب المعدات المتهالكة وضعف الالتزام بمعايير السلامة، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

ارتفاع عمودا من الدخان واللهب في السماء

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان واللهب يرتفع في السماء، وذكرت وزارة الصحة الأوزبكية، أنّ حريقا اندلع في المخزن، مشيرة عبر «تليجرام»، إلى عدم وجود حالات خطرة بين المصابين.

Tashkent, Uzbekistan

Some more footage

Tamozhennyy Warehouse exploded pic.twitter.com/NMOPK0zaSV — LX (@LXSummer1) September 27, 2023

بدورها، ذكرت وزارة «حالات الطوارئ» الأوزبكية، أنّ الانفجار أعقبه حريق في أحد المستودعات بحي سيرجيلي في العاصمة «طشقند»، مشيرة في بيان، إلى مشاركة 16 فرقة إطفاء تشارك في إخماد الحريق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

وأضافت وزارة «حالات الطوارئ»، أنّ سبب الانفجار غير واضح، وأنّ فرق الإطفاء تمكنت من الاستجابة بسرعة، موضحة أنّ الوضع تحت السيطرة تماما، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن وزارة الداخلية الأوزبكية، أنّ حريقًا اندلع في أحد المستودعات في منطقة سيرجيلي بالمدينة بعد ضربت البرق المنشأة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.