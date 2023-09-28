دورة لتعليم الفتيات تصميم وصناعة الإكسسوارات بكفر الشيخ

تنظم إدارة شباب مركز بيلا، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب الجرايده، بمشاركة عضوات نادي الفتاة.

تعزيز وتنمية قدرات المرأة بالحرف اليدوية

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، في بيان، إن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصاديًا، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة، لتأهيلهن لسوق العمل أو مساعدتهن في إنشاء مشروعات صغيرة، علاوة على تنظيم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

بناء طريق نحو المستقبل

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن تعلم تلك الحرف هي بناء طريق لهن نحو المستقبل، لافتًا إلى أن الورشة أدارتها أمانى مصطفى، مدرسة تربية فنية، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب ، مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة ومتابعه تنفيذ محمد السماحي ، مدير إدارة شباب بيلا.