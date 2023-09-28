أمنية لم تتحقق في حياة علاء ولي الدين.. مات وقلبه معلق بحلم

بملامحه البريئة وضحكته الصافية، استطاع أن يأسر قلوب محبيه وجمهوره، إذ ترسم الابتسامة على وجوههم تلقائيا بمجرد رؤية اسمه ضمن أبطال المسلسل أو الفيلم المعروض على الشاشة، طيبة قلبه جعلته يخترق قلوب الجماهير المصرية والعربية، أنه الفنان الراحل علاء ولي الدين، الذي يوافق اليوم 28 سبتمبر ذكرى ميلاده الـ60.

أمنية لم تتحقق في حياة علاء ولي الدين

كل منا لديه أمنية كبيرة، يريد أن يحققها في حياته، وهذا ما أراده الراحل علاء ولي الدين، حينما تمنى أن يصبح لديه أسرة صغيرة وأولاد، خاصة أنه من الأشخاص المحبين للأطفال والمرح معهم، إلا أن أمنيته لم تتحقق بسبب وفاته، بحسب ما أوضحه معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل، خلال حديثه في أحد اللقاءات التليفزيونية.

«اخويا كان نفسه يتجوز ويبقى عنده أطفال كتيرة، لكن توفي قبل ما يحقق أمنيته الأخيرة»، يقول معتز ولي الدين، مشيرا إلى أن هناك أشياء كثيرة لدى شقيقه الراحل، كان يتمنى أن يحققها إلا أن الموت حال بينه وبينها، مثل آخر فيلم قام بتصويره، إذ كان يتمنى أن يحقق هذا الفيلم نجاحا باهرا مثل فيلم «الناظر».

رحلة علاء ولي الدين

يعد علاء ولي الدين، من أشهر نجوم الكوميديا الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، لكن لم يحالفه القدر ليواصل رحلة النجاح، إذ غادر الدنيا يوم 11 فبراير 2003، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق، بعد مسيرة فنية بدأها في ثمانينيات القرن الماضي، وحصوله على أول بطولة سينمائية مطلقة قبل نهاية التسعينيات.

ارتبط الجمهور بالراحل علاء ولي الدين، وحفظ إفيهات الشخصيات التي جسدها، وتستخدمها الأجيال الجديدة «كوميكس» عبر منصات السوشيال ميديا.

عام 1985 جسد شخصية «حبظلم»، نجل «المقدم صنقر الكلبي»، والذي جسد دوره أبو بكر عزت، خلال أحداث مسلسل «علي الزيبق» بطولة فاروق الفيشاوي، وهدى سلطان، وليلى فوزي، وحمدي أحمد، وصلاح قابيل، وسيناريو وحوار يسري الجندي، وإخراج إبراهيم الشقنقيري.

عبود على الحدود

في عام 1999 حظي علاء ولي الدين بأول بطولة مطلقة من خلال فيلم «عبود على الحدود»، أمام حسن حسني، وكريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، وغادة عادل، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج شريف عرفة.

فيلم الناظر

بينما في عام 2000 جسد علاء ولي الدين، 3 شخصيات، هي الأب «عاشور» والأم «جواهر» والابن «صلاح»، خلال فيلم «الناظر»، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد حلمي، ومحمد سعد، وحسن حسني، وهشام سليم، وبسمة.