«زراعة كفر الشيخ» للمزراعين: لا تكتبوا الأسماء على جوالات توريد القطن

طالب الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، مزارعي القطن بالمحافظة، عدم تدوين أو كتابه الاسم أو أي بيانات على أكياس القطن بناء على تعليمات منظومة التسويق، مشيرًا إلى أنه سوف يتم وضع الاسم والوزن من خلال «استيكر»، مخصص لذلك بالمجمعات والشون.

جنى محصول القطن 2023

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن موسم جني القطن في كفر الشيخ هذا العام، مبشر للغاية من حيث الإنتاجية، وكذلك من حيث الأسعار التي تداولت في مزادات الوجه القبلي لسعر قنطار القطن طويل التيلة، والتي سجلت بنحو 12 ألفا و250 جنيهًا، وهو ما تعد أسعار مبشرة للغاية بالنسبة للمزارعين.

مساحة المنزرع في كفر الشيخ والإنتاجية

وأضاف أن المساحة المنزرعة في حقول محافظة كفر الشيخ بلغت بنحو 85 ألف فدان من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، لافتاً أن المحافظة بلغ المنزرع بها بنحو ثلث مساحة المنزرع بمحافظات الجمهورية، خلال موسم جني القطن 2023.