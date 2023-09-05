كفر الشيخ تستعد لاستقبال موسم جني القطن بجاهزية 81 مجمعا وشونة

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، الاستعداد لموسم جني القطن، من خلال تخصيص 81 شونة ومجمعا لتسويق المحصول، سواء نوع طويل التيلة، أو القطن فائق الطول، وذلك عبر 3 جهات زراعية سيتم التسويق لها، وهي شون بنك الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والتعاون الزراعي.

زراعة 84 ألف فدان قطن

وأوضح «غربية »، في تصريحات لـ«الوطن »، أن موسم حصاد القطن سيبدأ في منتصف الشهر الجاري، وذلك لجني مساحة بلغت نحو 84 ألفا و200 فدان قطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول من صنفي 96 و94، حيث تم زراعة صنف إكثار 96 بمركز مطوبس، وصنف 94 في مراكز الرياض وبيلا والحامول.

ثُلث المساحة المنزرعة قطنا في كفر الشيخ

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المساحة المنزرعة علي نطاق حقول محافظة كفر الشيخ هذا العام تعدل ثُلث المساحة المنزرعة في محافظات مصر للعام الثاني على التوالي، لافتاً إلى أن المنزرع على مستوى الجمهورية من محصول القطن بلغ بنحو 255 ألف فدان.