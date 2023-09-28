سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 28-9-2023.. مستقر

حافظ الجنيه المصري على ثباته أمام اليورو في بداية اليوم الخميس 28-9-2023 بالبنوك المصرية، بحسب آخر تحديث أعلنته المواقع الخاصة والرسمية لدى البنوك المختلفة؛ ليسجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 32.62 جنيه للبيع، و32.51 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الخميس في عددٍ من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أجرته البنوك على أسعار العملات، والموضح لدى مواقع البنوك الرسمية، وشاشات البنوك المعلنة للجمهور والعملاء.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 32.73 جنيه للشراء، و32.87 جنيه.

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 32.31 جنيه للشراء و32.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم 32.32 جنيه شراء، و32.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 32.72 جنيه للبيع و32.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية نجح اليورو في تسجيل سعر صرف اليوم 32.50 جنيه شراء و32.72 جنيه للبيع.