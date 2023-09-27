شروط تقليل الاغتراب.. باق ساعات قليلة قبل غلق باب التسجيل

أعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات، أنه في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم، سيجري غلق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنيةـ وسيكون آخر موعد للتقديم، أي أن الفرصة ما زالت متاحة لطلاب الدبلومات الفنية لمدة 3 ساعات على الأقل.

شروط تقليل الاغتراب

أوضحت وزارة التعليم العالي في منشور صادر عنها، شروط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية، إذ يجري التسجيل عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

- يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات.

- أن يستوفي الطالب قواعد القبول بالكلية، حسب نطاقه الجغرافي.

- التحويل المناظر يكون وفق الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يتم وفق الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- لابد من الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- استيفاء شروط االكليات المتعلقة بكل من «مثل اجتياز اختبار القدرات».

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي، خطوات التسجيل فى تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، التي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـنـــا.

- اختيار مرحلة تقليل الاغتراب 2023.

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري دون أخطاء.

- تحديد الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه.

- الضغط على جملة تم التسجيل.