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خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023.. «اختار كليتك»

كتب:

سحر المكاوى
01:56 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يتطلع الطلاب وأولياء الأمور لفتح باب تقليل الاغتراب، للتحويل من الكلية أو المعهد المرشح له إلى جهة أخرى.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور، خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، فور إعلان فتح باب مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية.

وجاءت خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، كالتالي: 

خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- الدخول على خدمات تقليل الاغتراب.

- اختيار الشهادة الفنية الحاصل عليها الطالب. 

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- اختيار  الكلية أو المعهد المراد التحويل إليه والتخصص المراد الالتحاق به.

- الضغط على تسجيل الرغبات.

فتح باب تقليل الاغتراب 

وقال السيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الذين لديهم رغبة في التحويل من كلية لأخرى بعد ظهور نتيجة التنسيق، إذ أعلنت أمس، وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، على موقع التنسيق الإلكتروني.

يذكر أنّ المرحلة الأخيرة للتنسيق، كانت متاحة للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية والمتمثلة في دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية.

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بقلم سحر المكاوى