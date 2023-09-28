«الكهرباء» تحذر من التلاعب أو فك العدادات: عقوبة تصل للحبس والغرامة

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر للمشتركين، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق التعامل مع العدادات الذكية والحذر من محاولات التعامل معها بشكل مباشر، معلنة عن العقوبة التي سينالها كل من يعبث في صيانه عداد الكهرباء أو التلاعب به.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، خطورة التلاعب أو فك العدادات، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

خطورة التلاعب أو فك مسامير عدادات الكهرباء

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين، من خطورة التعامل مع العدادات الذكية أو التلاعب معها وفك المسامير، لأن ذلك سيترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن العداد العين المملوكة له في الحال.

عقوبة التلاعب أو فك أحد مسامير بالعداد

وأوضحت القابضة لكهرباء مصر، أنّ تلاعب المشترك في العداد بأي طريقة أو حتي فك أحد مسامير بالعداد، يسبب له مشاكل له جسيمة، ستصل لتحرير محضر سرقة التيار الكهربائي، والتي يعاقب عليها القانون بالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 70 من قانون الكهرباء.

وناشدت القابضة لكهرباء مصر المواطنين المشتركين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدم التعامل مع العداد بشكل شخصي ويفضل التعامل معه بواسطة أحد الفنيين التابعين لشركة الكهرباء، حال وجود أي مشكلة طارئة أو ملاحظة قراءات غير صحية أو حتى الرغبة في تغيير العداد، يجب على المواطن التوجه للشركة لحل المشكلة.