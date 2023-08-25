«القابضة للمياه»: تعميم تجربة العدادات مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة في المحافظات تتجه إلى التوسع في تركيب عدادات مياه الشرب مسبقة الدفع في القطاعين الحكومي والمنزلي، لحوكمة التعامل مع العملاء، وفقا لرؤية مصر 2023 بضرورة تعميم هذه العدادات في مصر لما لها من مميزات تساهم في التحكم وترشيد الاستهلاك وتخفيض المياه غير المحاسب عليها في إطار اهتمام الدولة بملف المياه.

مشروع الحلول المتكاملة للمياه

وعقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل تحت عنوان «العدادات مسبقة الدفع»، بحضور رؤساء القطاعات التجارية ومسئولي العدادات مسبقة الدفع بالشركات التابعة للشركة القابضة، برعاية مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والشركة القابضة.

تأهيل العمالة بمنظومة الدفع المسبق

وأكد الدكتور محسن عبد الجيد، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تأهيل العمالة بمنظومة مسبق الدفع، والذي ينعكس على رضاء العملاء في حل أي مشاكل أو أعطال بالعدادات.

توقيع بروتوكولات مع شركات الدفع الإلكتروني

وقال إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم توقيع بروتوكولات مع شركات الدفع الإلكتروني المختلفة تسهيلا على العملاء عملية شحن العدادات، ومنها «فوري وخالص والأهلي ممكن وضامن وبي موب وبي بلس»، وذلك تسهيلا على العملاء في شحن العداد من منافذ متنوعة في كافه أنحاء الجمهورية.

التوسع في مراكز الشحن بالشركات

واستعرض محمود المليجي، مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الوضع الراهن للعدادات مسبقة الدفع بالشركات التابعة ورؤية الشركة القابضة في المرحلة القادمة نظرا للتوسع في تركيب العدادات والتوسع في مراكز الشحن بالشركات.

تحسين الخدمة المقدمة للعملاء

وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الشركات التابعة، ووضع حلول لأفضل الأساليب لتحسين كفاءة منظومة العدادات مسبقة الدفع وعرض آخر المستجدات وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، ومنها توفير خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال ماكينات شركات المدفوعات الإلكترونية.

فيما قال محمد السيد، الاستشاري المالي والتجاري بمشروع الوكالة الأمريكية للتنمية، إن المشروع يحرص على دعم أنشطة الشركة القابضة والشركات التابعة، لا سيما الأنشطة التي تدعم رفع كفاءة الأداء واستدامة الخدمة واستعادة التكاليف.