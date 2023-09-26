الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023.. في خطوات سريعة

حددت شركة توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر، عبر الصفحة الرسمية بـ«فيس بوك»، إذ يرغب العديد من العملاء في مختلف شركات توزيع الكهرباء، بمعرفة الخطوات التي يجب اتباعها، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023، ومعرفة قيمة الاستهلاك للفاتورة الشهرية بعد الدخول على الرابط التالي من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023

الخطوة الأولى يبدأ المشترك أولى الخطوات بالضغط على «قسم الخدمات».

الخطوة الثانية بعدها يقوم بالضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

بيانات المشترك

الخطوة الثالثة يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليتم التأكد منها، وهي:

- الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك والرقم القومي ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة الأخيرة وتكون آخر الخطوات بقيام المشترك بالضغط على «استعلام».