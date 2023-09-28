كيف تعاملت «الري» مع تغير المناخ؟.. مشروعات للتكيف أبرزها حماية الشواطئ

كشف تقريرصادر عن وزارة الموارد المائية والري، اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية التي ارتفعت وتيرتها خلال الحقبة الأخيرة، وأصبحت ظاهرة عالمية لها آثار سلبية على كافة جوانب الحياة، وتسببت في حدوث فيضانات وسيول وجفاف، الأمر الذي أدى لحدوث كوارث إنسانية خطيرة في عدد من دول العالم، ونستعرض في التقرير التالي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية.

مشروعات للحماية من السيول

- تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والمنشآت والبنية التحتية.

- تنفيذ 268 مشروعا في صعيد مصر للحماية من مخاطر السيول.

- 506 مشروعات بمحافظة جنوب سيناء و50 مشروعا بشمال سيناء و 74 مشروعا بالبحر الأحمر للحماية من مخاطر السيول.

- تنفيذ 729 مشروعا في مطروح للحماية من مخاطر السيول بتكلفة 6.70 مليار جنيه.

مشروعات حماية الشواطئ

- تنفيذ مشروعات أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل لـ120 كيلومترا بتكلفة إجمالية 3.60 مليار جنيه خلال التسع أعوام الماضية.

- ساهمت تلك المشروعات في اكتساب مساحه من الأراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع، كذلك حماية استثمارات قدرها 75 مليار جنيه.

مشروعات تبطين الترع

- تقوم الدولة بتطهير للترع والمصارف بطول 55 ألف كيلومتر.

- قامت وزارة الموارد المائية والري بمشروعات تأهيل للترع بطول يصل لـ7200 كيلو متر.

- قامت وزارة الموارد المائية والري بمشروعات للتحول للري الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر.

- تأهيل وصيانة المنشآت المائية بإجمالى 47 ألف منشأ.