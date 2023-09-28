الفنان أحمد داود يواصل تصوير مسلسل «زينهم».. أول بطولة مطلقة في الدراما

يواصل الفنان أحمد داود تصوير مسلسل زينهم، ويعد أول بطولة مطلقة له في الدراما التليفزيونية، بعد استعدادات استغرقت وقتًا طويلًا خلال الأيام الماضية.

دور أحمد داود في مسلسل زينهم

يجسد الفنان أحمد داود شخصية مختلفة، وهو دور طبيب شرعي في مشرحة زينهم، والمسلسل مكون من 30 حلقة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم.

معلومات عن مسلسل زينهم

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج أروما، ويشارك في البطولة كريم قاسم وتارا عماد وعدد من الوجوه الجديدة، والإخراج ليحيى إسماعيل.

أحمد داود وبرنامج الكونتينر

ومن ناحية أخرى، حصل الفنان أحمد داود على ردود فعل إيجابية على أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج الكونتينر، الذي يُعرض يوم الجمعة المقبلة في الساعة 8 مساءً على قناة Ontv.

ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر، الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.