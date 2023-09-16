أحمد داود يعلن انطلاق تصوير مسلسل زينهم

أعلن الفنان أحمد داود، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انطلاق تصوير مسلسله الجديد زينهم.

ونشر أحمد داود، صورة من كواليس التصوير معلقا: «بسم الله.. توكلنا على الله أول يوم تصوير مسلسل زينهم».

فيلم يوم 13

وحقق أحمد داود مؤخرا نجاحا كبيرا في دور العرض بفيلم يوم 13 والذي يعتبر أول فيلم عربي 3D، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، نسرين أمين، فيدرا، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أحمد زاهر، نهى عابدين، نهال عنبر.