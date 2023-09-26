جيهان الشماشرجي تتعاقد على فيلم «سارة وعلي» مع أحمد داود ومنة شلبي

تواصل الشركة المنتجة لفيلم «سارة وعلي»، التحضيرات الكاملة للعمل؛ تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لطرحه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

أبطال فيلم سارة وعلي

وعلمت «الوطن» أن جيهان الشماشرجي تعاقدت على المشاركة في فيلم «سارة وعلي»، بجانب أحمد داود ومنة شلبي وأحمد خالد صالح، وتقوم الشركة المنتجة بالتعاقد مع أبطال العمل الآخرين.

بينما لم تستقر الشركة المنتجة على اسم العمل النهائي، إذ أن اسم «سارة وعلي» مبدئي للفيلم، وتتولى إخراج العمل هبة يسري.

نجاح جيهان الشماشرجي في السباق الرمضاني الماضي

وحققت جيهان الشماشرجي، نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل «مذكرات زوج»، والتي كانت تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية إذ يكتشف رؤوف أنه غير سعيد وغير راض عن حياته مع زوجته شيرين فيقرر اللجوء إلى طبيب نفسي.

وشارك في بطولة المسلسل، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، هالة مرزوق، سارة الشامي، إدوارد، نبيل عيسي، حازم إيهاب، محمد مرزبان.