رئيس «مصر أكتوبر»: المرأة في عهد الرئيس السيسي لاقت دعما غير مسبوق

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن المرأة لاقت دعما واهتمام غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية، ما يجعلها أكبر الداعمين والمؤيدين له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المرأة العمود الفقري للدولة

وأضافت في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن المرأة العمود الفقري للدولة، وفي عهد الرئيس السيسي رأت ولمست تميزا واضحا، لذلك شاركت بقوة في الانتخابات الماضية، وستشارك بقوة أكبر في المقبلة.

خطة «مصر أكتوبر» للانتخابات

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن حزب مصر أكتوبر لديه استراتيجية ومحاور عديدة للانتخابات بمشاركة الشباب من أعضائه، منها ما يتعلق بتوعية الشباب والمرأة، وكذلك التصدي للحرب الشرسة الممنهجة لنشر الشائعات وتقليل جهود الدولة.

وأوضحت أن الحزب ينظم جولات في القرى والنجوع، لتوعية الأهالي بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والتصدي للحملات الممنهجة التي تستهدف مقاطعة الانتخابات، إذ يتواجد الحزب في مراكز تأثيره على الأرض للتصدي لكل هذه الحملات.