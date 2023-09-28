تدريب مقدمي الخدمة الطبية بالإسكندرية على لغة الإشارة

قالت الدكتورة فاطمة رجب، مدير إدارة ذوي الهمم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إنه جرى عقد ورشة تدريب لغة الإشارة لمقدمي الخدمة الطبية لمساعدة المرضى من فئة الصم والبكم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «افهم وتعلم» تحت إشراف مدربه لغة الإشارة آلاء سامي، في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة.

الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة

وأضافت «رجب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك التدريب يأتي تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي أعلنه الاتحاد العالمي للصم هذا العام، مؤكدة أن اليوم يهدف إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة.

المبادرة الرئاسية للفحص المبكر

وتابعت أنه تم التعريف بحاسة السمع وتطور اللغة، وأسباب فقدان السمع والمبادرة الرئاسية عن الفحص المبكر عن ضعف حاسة السمع.

وقدمت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الشكر والتقدير لدكتورة فاطمة رجب على المجهود الواضح والملحوظ في وحدات ذوي الهمم بجميع المستشفيات، ورضا المنتفعين الذي عن الخدمات المقدمة الذي ظهر واضحًا اثناء المرورات على المستشفيات والتواجد بين المرضى.