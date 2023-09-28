تحذير عاجل من تجاهل وجبة الإفطار.. «اعرف تأثيره على جسمك»

من العادات الخاطئة التي يقع فيها كثيرون دون انتباه منهم هي التغافل عن تناول وجبة الإفطار والانغماس في العمل مباشرة، وعلى الرغم من أن هؤلاء يظنون أن تناول الطعام جيدًا خلال وجبتي الغداء والعشاء يعتبر كافي لمد الجسم بما يحتاجه، إلا أنه وبحسب تأكيد الأطباء فإن تخطي وجبة الإفطار لفترة طويلة يعود على الجسم بأضرار سلبية كثيرة، منها التأثير السلبي على خلايا الجسم المختلفة وبالتالي وظائفه الحيوية.

تخطي وجبة الإفطار

ووفقًا لدراسة صينية حديثة، نشرها موقع «Hindustan times»، فإن تخطي وجبة الإفطار لفترة زمنية طويلة يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية من ضعف الجلوكوز إلى أنواع معينة من السرطان؛ إذ فحص الباحثون القائمون على الدراسة الارتباطات بين تكرار تناول وجبة الإفطار وخطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي (GI) بين 63 ألف شخص بالغ لا يعانون من سرطان معروف في الأساس.

وخلصت الدراسة إلى أن أولئك الذين أبلغوا عن عدم تناول وجبة الصباح لديهم مخاطر زائدة للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، منها سرطان المريء وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الكبد والمرارة وسرطان القناة الصفراوية خارج الكبد، مشيرة إلى أنّ عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى ضعف استقلاب الجلوكوز، والالتهابات المزمنة، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.

أهمية تناول وجبة الإفطار

ومن جهته، أكد الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ تناول وجبة الإفطار له أهمية كبيرة للجسم، ويساعده على القيام بوظائفه الحيوية على مدار اليوم بشكل جيد: «الفطار الصبح هو اللي بيخلي الشخص يقدر يكمل اليوم بحيوية وطاقة، زي العربية اللي بتحط بنزين علشان تقدر تكمل رحلتها».

وأوضح «الحوفي» أنّ جسم الإنسان يتكون من مجموعة خلايا، ولكل خلية وظيفتها الخاصة، وأن هذه الخلايا تحتاج للتغذية بشكل مستمر وسليم، حتى تتمكن من القيام بهذه الوظائف، وبالتالي مساعدة الجسم على النمو والقيام بوظائفه الحيوية: «لو الخلايا دي اتحرمت من التغذية لفترة طويلة هتمرض ومش هتشتغل ولا هتقدر تأدي وظيفتها، علشان كده مهم جدًا نمد الجسم بكل المغذيات اللي محتاجها طوال اليوم».

ماذا يحدث للجسم عند تخطي وجبة الإفطار لفترة طويلة؟

وفي حال عدم حصول الجسم على القيمة الغذائية التي يحتاجها، نتيجة تخطي وجبة الإفطار لفترة زمنية طويلة، فإن ضعف الخلايا يظهر في عدة صور، منها الإصابة بالخمول، ومن الممكن أن يتطور الأمر إلى ضعف عام في الجسم وظهور علامات وأعراض نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية الهامة التي يحتاجها الجسم، مثل فيتامين «B» الهام للأعصاب، والكالسيوم الهام للعظام والأسنان: «الإنسان يقدر يستغنى عن الأدوية والمكملات الغذائية بشرط أنه يغذي خلايا جسمه ويديها الاحتياج الكامل بتاعها وبطريقة صح، وده ممكن يساهم بدرجة كبيرة في إطالة العمر».

وعن الطريقة الصحيحة لتغذية خلايا الجسم في الصباح، نصح «الحوفي» بأن يتم تناول وجبة الإفطار في الوقت المناسب، وهو بعد الاستيقاظ بفترة مناسبة حتى يشعر الشخص برغبة في تناول الطعام قبل ذهابه إلى العمل أو المدرسة، وأن تشهد وجبات الإفطار تنوعًا في الطعام حتى تُعطي الجسم كل ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن، وأيضًا حتى لا يُصاب الشخص بالممل وينفر من تناول الطعام، فضلًا عن أهمية البعد عن السموم، مثل تناول الأطعمة المصنعة.