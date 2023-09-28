حزب «مصر أكتوبر» بالإسكندرية يدعم ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة الإعلام بحزب مصر أكتوبر في محافظة الإسكندرية، برئاسة سلمى وهيب، اجتماعًا تنظيمًا، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار توجيهات المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، وأيضًا دعم الرئيس السيسي وتأييده للترشيح لفترة رئاسية ثانية.

وشارك في الاجتماع، الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام بالمحافظة، وذلك في مقر أمانة الحزب الرئيسى بالمحافظة.

حزب مصر أكتوبر في الإسكندرية

وشهد اللقاء، مناقشة استراتيجية عمل أمانة الإعلام، خلال المرحلة المقبلة، وفق إطار الخطة العامة والتنظيمية للحزب.

وأكدت سلمى وهيب، أمينة أمانة الإعلام بالمحافظة، ‏الصورة الحزبية التي تعتمد علي تقديم الحزب بصورة مشرفة للمجتمع المصري وتغيير الصورة الذهينة المرتبطة بالأحزاب التقليدية، والبرامج والحملات الإعلامية وهي إعداد وتنفيذ برامج تليفزيونية وإذاعية وحملات إعلامية بهدف رفع الوعي الشعبي وإعلاء بعض القيم المهمة للمجتمع.

الانتخابات الرئاسية

ومن جهته، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، أهمية المرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والحزبي، ما يتطلب تضافر الجهود، مؤكدًا تذليل كل الصعوبات، وتقديم الدعم الكامل لأمانة الإعلام المركزية بالحزب، للقيام بدورها في إبراز جهود الحزب بين المواطنين، في إطار السياسة العامة للحزب، بالوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة الدولة المصرية وكافة الجهات المعنية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ومن جانبها، شددت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على الإلتزام بكافة المعايير الصحفية والإعلامية التي تقرها الأمانة المركزية للحزب، والمتسقة مع مدونة السلوك الإعلامي للحزب.