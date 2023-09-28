رئيس «النواب» يشارك في أعمال المنتدى البرلماني لدول «بريكس» بجنوب إفريقيا

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس، والمُنعقدة في جنوب إفريقيا.

وألقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن موضوع «تسخير التعددية والدبلوماسية البرلمانية من أجل تعميق شراكة تجمع بريكس وقارة إفريقيا بُغية تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا».

تدشين شراكات دولية

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن السياق الدُولي الحالي مليء بالتحديات والمُتغيرات المُتسارعة والمُتلاحقة وهو ما يدفع القارة الإفريقية باتجاه تدشين شراكات دُولية تُعيد تموضعها بما يتناسب ومكانتها المُستحقة ووزنها النسبي الحقيقي في الاقتصاد العالمي، بما يضمن المُشاركة الإفريقية الفاعلة في صنع القرار العالمي، خاصةً إزاء القضايا والتحديات ذات التأثير المُباشر مثل قضايا تغير المُناخ والأمن الغذائي والهجرة والطاقة وإصلاح هيكل الديون الدولية، واصفاً الشراكة الأفريقية مع تجمع بريكس بأنها خُطوة مُهمة على طريق تصويب العمل الدُولي مُتعدد الأطراف من خلال أطر تعاونية تستند إلى القيم المُشتركة والمصالح المُتبادلة.

تحقيق تكامل اقتصادي إفريقي

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنّ القارة الإفريقية أطلقت منطقة التجارة الحرة الإفريقية في إطار جهدها الحثيث لإعادة النظر في سُبل تحقيق تكامل اقتصادي إفريقي بكل عناصره، يكفل إحداث تحول هيكلي للاقتصاد الأفريقي، مؤكداً على أن مصر تضع طفرتها غير المسبوقة في البنية التحتية في خدمة مشاريع التكامل الإفريقي بوصفها الأداة الرئيسية لتعزيز الاستقرار والتنمية في جميع ربوع القارة.

وأوضح أنّ الدولة المصرية تُثمن تحقيق شراكة ذات منفعة مُتبادلة بين القارة الإفريقية وتجمع بريكس، وتضع كل إمكاناتها وخبراتها النوعية لتكريس تلك الشراكة للدفع باتجاه عالم يُضاعف التعاون ويدعم التنمية ونظام عالمي أكثر توازنا.