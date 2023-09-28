بعد إجازة المولد النبوي.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

ينتظر كثير من الموظفين العاملين في القطاع العام والخاص الإجازات الرسمية، للحصول على قسط من الراحة، أو السفر لقضاء عطلة قصيرة رفقة الأقارب والأصدقاء، ما يجعلهم يرغبون في معرفة الإجازات المتبقية بعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف اليوم.

ورغم أنّ ذكرى المولد النبوي الشريف وافقت أمس الأربعاء 27 سبتمبر، إلا أنّ مجلس الوزراء أصدر قرار بترحيلها لتكون اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، ونوضح من خلال هذا التقرير الإجازات المتبقية بعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، حسب ما أعلنه مجلس الوزراء، كما يلي.

الإجازات المتبقية بعد إجازة المولد النبوي الشريف

وبعد انتهاء إجازة المولد النبوي الشريف، يتبقى خلال عام 2023 إجازة واحدة فقط، وهي ذكرى نصر أكتوبر، المقرر أن تكون الجمعة الموافق 6 أكتوبر المقبل، ومجلس الوزراء، أنّه من المقرر تبكير إجازة 6 أكتوبر 24 ساعة، لتصبح يوم الخميس المواف 5 أكتوبر، وضمها مع الإجازة الإسبوعية كما جرت العادة.

وبذلك تكون إجازة ذكرى نصر أكتوبر هي آخر إجازة رسمية في عام 2023، ليأتي شهر نوفمبر وديسمبر دون إجازات رسمية، لتكون أول إجازة في عام 2024 الخاصة بعيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.