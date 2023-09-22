موعد إجازة 6 أكتوبر.. آخر العطلات الرسمية في 2023

أيام قليلة تفصلنا عن آخر الإجازات للعام الجاري 2023، وهي إجازة 6 أكتوبر، في الذكرى الـ50 لانتصار الجيش المصري في حرب 1973، على العدوان الإسرائيلي.

ويوضح التقرير التالي، موعد إجازة 6 أكتوبر، وموعد العودة للعمل من الإجازة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة.

إجازة 6 أكتوبر

ووفق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن العطلات الرسمية لعام 2023 تنتهي بعد إجازة 6 أكتوبر، التي توافق يوم الجمعة بعد المقبل، ومن المقرر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء، يوما بديلا عن الإجازة لأنها توافق عطلة رسمية، قد يكون الخميس السابق ليوم الإجازة.

ويحق لطلاب المدارس والجامعات الحكومية والخاصة وكذلك موظفو الدولة بقطاعيها الخاص والعام، الحصول على عطلة رسمية للاحتفال بإجازة 6 أكتوبر.

الإجازات الرسمية في 2023

وحصل المواطنون على أكثر من 10 إجازات رسمية هذا العام، وهي كالتالي:

الأحد 8 يناير عيد الميلاد المجيد (7 يناير)

الخميس 26 يناير ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

الاثنين 17 أبريل عيد شم النسيم

الخميس 20 أبريل - الاثنين 24 أبريل عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 25 أبريل عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

الخميس 4 مايو عيد العمال

الثلاثاء 27 يونيو - الاثنين 3 يوليو عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو

الخميس 20 يوليو رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو 1952

الخميس 28 سبتمبر المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).